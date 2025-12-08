La compensación de Banquero de Inversión in United States en PNC totaliza $142K por year para C1. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $144K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de PNC. Última actualización: 12/8/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
C1
$142K
$99.6K
$0
$42.5K
C2
$ --
$ --
$ --
$ --
C3
$ --
$ --
$ --
$ --
C4
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
