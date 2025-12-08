La compensación de Científico de Datos in United States en PNC va desde $87.5K por year para C1 hasta $133K por year para C4. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $130K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de PNC. Última actualización: 12/8/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
C1
$87.5K
$82.3K
$0
$5.2K
C2
$97.2K
$94.1K
$0
$3.1K
C3
$124K
$117K
$385
$7.3K
C4
$133K
$117K
$1.1K
$14.4K
|No se encontraron salarios
