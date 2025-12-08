Directorio de Empresas
PNC
PNC Gerente de Ciencia de Datos Salarios

La compensación de Gerente de Ciencia de Datos in United States en PNC totaliza $208K por year para C5. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de PNC. Última actualización: 12/8/2025

Compensación Total Promedio

$174K - $198K
United States
Rango Común
Rango Posible
$154K$174K$198K$218K
Rango Común
Rango Posible
Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
C1
$ --
$ --
$ --
$ --
C2
$ --
$ --
$ --
$ --
C3
$ --
$ --
$ --
$ --
C4
$ --
$ --
$ --
$ --
¿Cuáles son los niveles profesionales en PNC?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Gerente de Ciencia de Datos en PNC in United States está en una compensación total anual de $218,300. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en PNC para el puesto de Gerente de Ciencia de Datos in United States es $153,550.

Otros Recursos

