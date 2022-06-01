Directorio de Empresas
Plivo
Plivo Salarios

El salario de Plivo va desde $5,951 en compensación total por año para un Information Technologist (IT) en el rango bajo hasta $76,988 para un Gerente de Producto en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Plivo. Última actualización: 10/21/2025

Ingeniero de Software
Median $29.3K

Ingeniero de Software Backend

Analista de Negocios
Median $19.3K
Information Technologist (IT)
$6K

Gerente de Producto
$77K
Gerente de Ingeniería de Software
$61.7K
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Plivo, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Plivo es Gerente de Producto at the Common Range Average level con una compensación total anual de $76,988. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Plivo es $29,302.

