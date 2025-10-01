Directorio de Empresas
People Data Labs Ingeniero de Software Salarios en New York City Area

La compensación total promedio de Ingeniero de Software in New York City Area en People Data Labs va desde $131K hasta $187K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de People Data Labs.

Compensación Total Promedio

$150K - $176K
United States
Rango Común
Rango Posible
$131K$150K$176K$187K
Rango Común
Rango Posible

💰 Ver Todo Salarios

$160K

¿Cuáles son los niveles profesionales en People Data Labs?

Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Ingeniero de Software at People Data Labs in New York City Area sits at a yearly total compensation of $187,200. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at People Data Labs for the Ingeniero de Software role in New York City Area is $131,200.

