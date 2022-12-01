Payoneer Salarios

Directorio de Empresas
El salario de Payoneer va desde $20,913 en compensación total por año para un Operaciones de Personal en el rango bajo hasta $885,550 para un Investigador UX en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Payoneer. Última actualización: 10/24/2025

Ingeniero de Software
Median $115K

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Gerente de Producto
Median $118K
Analista de Datos
Median $85K

Gerente de Ingeniería de Software
Median $179K
Contador
$60.9K
Gerente de Operaciones de Negocios
$78.3K
Desarrollo de Negocios
$184K
Analista Financiero
$358K
Information Technologist (IT)
$98.7K
Operaciones de Personal
$20.9K
Diseñador de Producto
$72.4K
Gerente de Programa
$120K
Gerente de Proyecto
$147K
Reclutador
$42.5K
Compensación Total
$40.9K
Investigador UX
$886K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Payoneer es Investigador UX at the Common Range Average level con una compensación total anual de $885,550. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Payoneer es $106,605.

