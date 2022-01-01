Directorio de Empresas
PathAI
PathAI Salarios

El rango de salarios de PathAI oscila entre $109,450 en compensación total por año para un Diseñador de Producto en el extremo inferior y $411,045 para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de PathAI. Última actualización: 8/21/2025

$160K

Ingeniero de Software
Software Engineer I $124K
Senior Software Engineer $206K

Ingeniero/a de Aprendizaje Automático

Ingeniero/a de Software Full-Stack

Gerente de Producto
Median $170K
Ingeniero Biomédico
$164K

Científico de Datos
Median $210K
Diseñador de Producto
$109K
Ventas
$255K
Gerente de Ingeniería de Software
$411K
Preguntas Frecuentes

El puesto con el salario más alto reportado en PathAI es Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $411,045. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación en acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en PathAI es $187,750.

Otros Recursos