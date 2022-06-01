Directorio de Empresas
Parker Hannifin
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa

Parker Hannifin Salarios

El salario de Parker Hannifin va desde $58,808 en compensación total por año para un Ventas en el rango bajo hasta $236,175 para un Científico de Datos en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Parker Hannifin. Última actualización: 9/13/2025

$160K

Que te Paguen lo que Valés

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negociá tu salario o tu CV revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Median $98.3K
Ingeniero Mecánico
Median $84K
Ingeniero Aeroespacial
$112K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Analista de Datos
$79.6K
Científico de Datos
$236K
Ingeniero de Hardware
$138K
Recursos Humanos
$134K
Tecnólogo de la Información (TI)
$80.4K
Ingeniero de Materiales
$115K
Diseñador de Producto
$152K
Gerente de Producto
$147K
Gerente de Programa
$118K
Gerente de Proyecto
$77.4K
Ventas
$58.8K
¿No encontrás tu puesto?

Buscá todos los sueldos en nuestra página de compensaciones o agregá tu sueldo para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Parker Hannifin es Científico de Datos at the Common Range Average level con una compensación total anual de $236,175. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Parker Hannifin es $113,676.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Parker Hannifin

Empresas Relacionadas

  • Emerson
  • The Timken Company
  • DuPont
  • Flowserve
  • Leidos
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos