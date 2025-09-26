La compensación total promedio de Diseñador de Producto in Germany en Parity Technologies va desde €63.8K hasta €91.1K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Parity Technologies. Última actualización: 9/26/2025
Compensación Total Promedio
