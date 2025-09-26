Directorio de Empresas
Parity Technologies
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Diseñador de Producto

  • Todos los Salarios de Diseñador de Producto

Parity Technologies Diseñador de Producto Salarios

La compensación total promedio de Diseñador de Producto in Germany en Parity Technologies va desde €63.8K hasta €91.1K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Parity Technologies. Última actualización: 9/26/2025

Compensación Total Promedio

€73.2K - €85.6K
Germany
Rango Común
Rango Posible
€63.8K€73.2K€85.6K€91.1K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Diseñador de Producto envíos en Parity Technologies para desbloquear!

Invitá a tus amigos y comunidad para que agreguen salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores conocimientos para quienes buscan trabajo como vos y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario

€143K

Que te Paguen lo que Valés

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de €26.8K+ (a veces €268K+). Negociá tu salario o tu CV revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.


Contribuir
¿Cuáles son los niveles profesionales en Parity Technologies?

Recibí Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscribite a Diseñador de Producto ofertas verificadas.Vas a recibir el desglose de los detalles de compensación por email. Conocé Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Diseñador de Producto en Parity Technologies in Germany está en una compensación total anual de €91,085. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Parity Technologies para el puesto de Diseñador de Producto in Germany es €63,837.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Parity Technologies

Empresas Relacionadas

  • Relayr
  • Riverbed Technology
  • Genesys
  • Bosch Global
  • Quick Base
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos