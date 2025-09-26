Directorio de Empresas
Parity Technologies
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Analista de Datos

  • Todos los Salarios de Analista de Datos

Parity Technologies Analista de Datos Salarios

La compensación total promedio de Analista de Datos in United Kingdom en Parity Technologies va desde £75.3K hasta £103K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Parity Technologies. Última actualización: 9/26/2025

Compensación Total Promedio

£81.6K - £96.8K
United Kingdom
Rango Común
Rango Posible
£75.3K£81.6K£96.8K£103K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 2 más Analista de Datos envíos en Parity Technologies para desbloquear!

Invitá a tus amigos y comunidad para que agreguen salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores conocimientos para quienes buscan trabajo como vos y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario

£122K

Que te Paguen lo que Valés

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de £22.9K+ (a veces £229K+). Negociá tu salario o tu CV revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.


Contribuir
¿Cuáles son los niveles profesionales en Parity Technologies?

Recibí Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscribite a Analista de Datos ofertas verificadas.Vas a recibir el desglose de los detalles de compensación por email. Conocé Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Analista de Datos en Parity Technologies in United Kingdom está en una compensación total anual de £103,123. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Parity Technologies para el puesto de Analista de Datos in United Kingdom es £75,324.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Parity Technologies

Empresas Relacionadas

  • Relayr
  • Riverbed Technology
  • Genesys
  • Bosch Global
  • Quick Base
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos