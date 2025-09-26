Directorio de Empresas
Parity Technologies
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Desarrollo de Negocios

  • Todos los Salarios de Desarrollo de Negocios

Parity Technologies Desarrollo de Negocios Salarios

La compensación total promedio de Desarrollo de Negocios in Portugal en Parity Technologies va desde €28.5K hasta €41.3K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Parity Technologies. Última actualización: 9/26/2025

Compensación Total Promedio

€32.3K - €37.5K
Portugal
Rango Común
Rango Posible
€28.5K€32.3K€37.5K€41.3K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Desarrollo de Negocios envíos en Parity Technologies para desbloquear!

Invitá a tus amigos y comunidad para que agreguen salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores conocimientos para quienes buscan trabajo como vos y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario

€143K

Que te Paguen lo que Valés

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de €26.8K+ (a veces €268K+). Negociá tu salario o tu CV revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.


Contribuir
¿Cuáles son los niveles profesionales en Parity Technologies?

Recibí Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscribite a Desarrollo de Negocios ofertas verificadas.Vas a recibir el desglose de los detalles de compensación por email. Conocé Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Desarrollo de Negocios en Parity Technologies in Portugal está en una compensación total anual de €41,330. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Parity Technologies para el puesto de Desarrollo de Negocios in Portugal es €28,479.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Parity Technologies

Empresas Relacionadas

  • Relayr
  • Riverbed Technology
  • Genesys
  • Bosch Global
  • Quick Base
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos