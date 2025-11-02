Directorio de Empresas
El paquete de compensación mediano de Gerente de Ingeniería de Software in Poland en Papaya Global totaliza PLN 336K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Papaya Global. Última actualización: 11/2/2025

Paquete Mediano
company icon
Papaya Global
Software Engineering Manager
hidden
Total por año
PLN 336K
Nivel
L3
Base
PLN 336K
Stock (/yr)
PLN 0
Bono
PLN 0
Años en la empresa
0-1 Años
Años de exp.
5-10 Años
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Gerente de Ingeniería de Software en Papaya Global in Poland está en una compensación total anual de PLN 381,072. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Papaya Global para el puesto de Gerente de Ingeniería de Software in Poland es PLN 336,240.

