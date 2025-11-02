Directorio de Empresas
Papaya Global
  Salarios
  Ingeniero de Software

  Todos los Salarios de Ingeniero de Software

Papaya Global Ingeniero de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Israel en Papaya Global totaliza ₪430K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Papaya Global. Última actualización: 11/2/2025

Paquete Mediano
company icon
Papaya Global
Software Engineer
Tel Aviv, TA, Israel
Total por año
₪430K
Nivel
L3
Base
₪430K
Stock (/yr)
₪0
Bono
₪0
Años en la empresa
3 Años
Años de exp.
15 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Papaya Global?
Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Salarios de Pasantías

Contribuir

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero de Software en Papaya Global in Israel está en una compensación total anual de ₪587,745. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Papaya Global para el puesto de Ingeniero de Software in Israel es ₪413,438.

Otros Recursos