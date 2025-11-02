Directorio de Empresas
Pandora
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Reclutador

  • Todos los Salarios de Reclutador

Pandora Reclutador Salarios

La compensación total promedio de Reclutador in United States en Pandora va desde $153K hasta $214K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Pandora. Última actualización: 11/2/2025

Compensación Total Promedio

$166K - $193K
United States
Rango Común
Rango Posible
$153K$166K$193K$214K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Reclutador envíos en Pandora para desbloquear!

Invitá a tus amigos y comunidad para que agreguen salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores conocimientos para quienes buscan trabajo como vos y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Pandora, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (25.00% anual)



Recibí Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscribite a Reclutador ofertas verificadas.Vas a recibir el desglose de los detalles de compensación por email. Conocé Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Reclutador en Pandora in United States está en una compensación total anual de $214,200. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Pandora para el puesto de Reclutador in United States es $153,000.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Pandora

Empresas Relacionadas

  • One Medical
  • Yelp
  • Etsy
  • Grubhub
  • LendingClub
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos