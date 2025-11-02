Directorio de Empresas
Panda Restaurant Group
Panda Restaurant Group Analista de Negocios Salarios

La compensación total promedio de Analista de Negocios in China en Panda Restaurant Group va desde CN¥101K hasta CN¥138K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Panda Restaurant Group. Última actualización: 11/2/2025

Compensación Total Promedio

CN¥108K - CN¥131K
China
Rango Común
Rango Posible
CN¥101KCN¥108KCN¥131KCN¥138K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles profesionales en Panda Restaurant Group?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Analista de Negocios en Panda Restaurant Group in China está en una compensación total anual de CN¥138,035. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Panda Restaurant Group para el puesto de Analista de Negocios in China es CN¥101,147.

