Palo Alto Networks Compensaciones Totales Salarios

La compensación total promedio de Compensaciones Totales in Netherlands en Palo Alto Networks va desde €83.2K hasta €116K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Palo Alto Networks. Última actualización: 11/3/2025

Compensación Total Promedio

€90.2K - €109K
Netherlands
Rango Común
Rango Posible
€83.2K€90.2K€109K€116K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Palo Alto Networks, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Compensaciones Totales en Palo Alto Networks in Netherlands está en una compensación total anual de €116,223. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Palo Alto Networks para el puesto de Compensaciones Totales in Netherlands es €83,160.

Otros Recursos