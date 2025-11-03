Directorio de Empresas
Palo Alto Networks
  • Salarios
  • Gerente de Programa

  • Todos los Salarios de Gerente de Programa

Palo Alto Networks Gerente de Programa Salarios

El paquete de compensación mediano de Gerente de Programa in United States en Palo Alto Networks totaliza $271K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Palo Alto Networks. Última actualización: 11/3/2025

Paquete Mediano
company icon
Palo Alto Networks
Program Manager
Seattle, WA
Total por año
$271K
Nivel
Senior Program Manager
Base
$200K
Stock (/yr)
$31.3K
Bono
$40K
Años en la empresa
1 Año
Años de exp.
10 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Palo Alto Networks?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Palo Alto Networks, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Palo Alto Networks, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (25.00% anual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Gerente de Programa en Palo Alto Networks in United States está en una compensación total anual de $330,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Palo Alto Networks para el puesto de Gerente de Programa in United States es $242,250.

