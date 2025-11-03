Directorio de Empresas
Palo Alto Networks
Palo Alto Networks Operaciones de Marketing Salarios

La compensación total promedio de Operaciones de Marketing in United States en Palo Alto Networks va desde $152K hasta $216K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Palo Alto Networks. Última actualización: 11/3/2025

Compensación Total Promedio

$174K - $204K
United States
Rango Común
Rango Posible
$152K$174K$204K$216K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Palo Alto Networks, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Operaciones de Marketing en Palo Alto Networks in United States está en una compensación total anual de $216,450. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Palo Alto Networks para el puesto de Operaciones de Marketing in United States es $151,700.

