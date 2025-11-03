Palo Alto Networks Tecnólogo de la Información (TI) Salarios

El paquete de compensación mediano de Tecnólogo de la Información (TI) en Palo Alto Networks totaliza $157K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Palo Alto Networks. Última actualización: 11/3/2025

Paquete Mediano Palo Alto Networks Senior Tech Support Engineer Santa Clara, CA Total por año $157K Nivel L2 Base $138K Stock (/yr) $0 Bono $18.8K Años en la empresa 0 Años Años de exp. 5 Años

Don't get lowballed

Últimas Submisiones de Salarios

Empresa Ubicación | Fecha Nombre del Nivel Etiqueta Años de Experiencia Total / En la Empresa Compensación Total ( USD ) Base | Acciones (año) | Bono No se encontraron salarios

Cronograma de Adquisición Principal Alternativa 1 25 % AÑO 1 25 % AÑO 2 25 % AÑO 3 25 % AÑO 4 Tipo de Acciones RSU En Palo Alto Networks, RSUs están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años: 25 % se adquiere en el 1st - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se adquiere en el 2nd - AÑO ( 6.25 % trimestral )

25 % se adquiere en el 3rd - AÑO ( 6.25 % trimestral )

¿Cuál es el cronograma de consolidación en Palo Alto Networks ?

