Paharpur Cooling Towers
Paharpur Cooling Towers Ingeniero Civil Salarios

La compensación total promedio de Ingeniero Civil in India en Paharpur Cooling Towers va desde ₹5.53M hasta ₹7.55M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Paharpur Cooling Towers. Última actualización: 11/1/2025

Compensación Total Promedio

₹5.92M - ₹7.16M
India
Rango Común
Rango Posible
₹5.53M₹5.92M₹7.16M₹7.55M
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles profesionales en Paharpur Cooling Towers?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero Civil en Paharpur Cooling Towers in India está en una compensación total anual de ₹7,546,119. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Paharpur Cooling Towers para el puesto de Ingeniero Civil in India es ₹5,529,484.

Otros Recursos