Packable
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

Packable Ingeniero de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in United States en Packable totaliza $183K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Packable. Última actualización: 12/7/2025

Paquete Mediano
company icon
Packable
Software Engineer
hidden
Total por año
$183K
Nivel
-
Base
$170K
Stock (/yr)
$0
Bono
$12.8K
Años en la empresa
1 Año
Años de exp.
12 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Packable?
Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Pasantías

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero de Software en Packable in United States está en una compensación total anual de $242,750. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Packable para el puesto de Ingeniero de Software in United States es $180,000.

Otros Recursos

