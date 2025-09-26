Directorio de Empresas
OurFamilyWizard
OurFamilyWizard Ingeniero de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in United States en OurFamilyWizard totaliza $125K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de OurFamilyWizard. Última actualización: 9/26/2025

Paquete Mediano
company icon
OurFamilyWizard
Software Engineer
Minneapolis, MN
Total por año
$125K
Nivel
-
Base
$125K
Stock (/yr)
$0
Bono
$0
Años en la empresa
2 Años
Años de exp.
7 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en OurFamilyWizard?

$160K

Últimas Submisiones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Preguntas Frecuentes

Otros Recursos