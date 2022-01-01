Directorio de Empresas
OTTO
OTTO Salarios

El salario de OTTO va desde $52,290 en compensación total por año para un Analista de Datos en el rango bajo hasta $89,919 para un Científico de Datos en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de OTTO. Última actualización: 9/10/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $83.5K

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Científico de Datos
Median $89.9K
Analista de Datos
$52.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at OTTO is Científico de Datos with a yearly total compensation of $89,919. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at OTTO is $83,510.

Otros Recursos