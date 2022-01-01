Directorio de Empresas
OtterBox
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa
Principales Conocimientos
  • Contribuí con algo único sobre OtterBox que pueda ser útil para otros (ej. consejos para entrevistas, elección de equipos, cultura única, etc).
    • Acerca de

    OtterBox is a privately owned consumer electronics accessory company based in Fort Collins, Colorado that produces water-resistant, shock-resistant, and drop-resistant cases for mobile devices.

    otterbox.com
    Sitio Web
    1998
    Año de Fundación
    570
    Nº de Empleados
    $500M-$1B
    Ingresos Estimados
    Oficinas Centrales

    Recibí Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

    Suscribite a ofertas verificadas.Vas a recibir el desglose de los detalles de compensación por email. Conocé Más

    Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

    Trabajos Destacados

      No se encontraron trabajos destacados para OtterBox

    Empresas Relacionadas

    • FabFitFun
    • Meijer
    • Tuft & Needle
    • Fender
    • Sephora
    • Ver todas las empresas ➜

    Otros Recursos