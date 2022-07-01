Originate Salarios

Directorio de Empresas
El salario de Originate va desde $140,000 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el rango bajo hasta $202,483 para un Diseñador de Producto en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Originate. Última actualización: 11/24/2025

Ingeniero de Software
Median $140K
Diseñador de Producto
$202K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Originate es Diseñador de Producto at the Common Range Average level con una compensación total anual de $202,483. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Originate es $171,241.

