OneMain Financial
OneMain Financial Salarios

El salario de OneMain Financial va desde $80,400 en compensación total por año para un Analista de Negocios en el rango bajo hasta $211,050 para un Analista Financiero en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de OneMain Financial. Última actualización: 9/10/2025

$160K

Gerente de Producto
Median $127K
Científico de Datos
Median $150K
Ingeniero de Software
Median $86.8K

Analista de Negocios
$80.4K
Desarrollo Corporativo
$101K
Analista de Datos
$85.4K
Analista Financiero
$211K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en OneMain Financial es Analista Financiero at the Common Range Average level con una compensación total anual de $211,050. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en OneMain Financial es $100,500.

