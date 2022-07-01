Directorio de Empresas
Omaze
    • Acerca de

    Omaze is a social impact fundraising platform that is reimagining the charitable giving experience. We empower world-changing nonprofits by giving anyone the chance to win once-in-a-lifetime prizes.

    http://www.omaze.com
    Sitio web
    2012
    Año de Fundación
    210
    # de Empleados
    $10M-$50M
    Ingresos Estimados
    Sede

