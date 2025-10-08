Directorio de Empresas
Nureva
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Ingeniero de Software Full-Stack

Nureva Ingeniero de Software Full-Stack Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software Full-Stack in Canada en Nureva totaliza CA$74.7K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Nureva. Última actualización: 10/8/2025

Paquete Mediano
company icon
Nureva
Software Engineer
Calgary, AB, Canada
Total por año
CA$74.7K
Nivel
L1
Base
CA$74.7K
Stock (/yr)
CA$0
Bono
CA$0
Años en la empresa
0 Años
Años de exp.
0 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Nureva?

CA$225K

Que te Paguen lo que Valés

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de CA$42.3K+ (a veces CA$423K+). Negociá tu salario o tu CV revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Submisiones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Trabajos Disponibles

Contribuir

Recibí Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscribite a Ingeniero de Software ofertas verificadas.Vas a recibir el desglose de los detalles de compensación por email. Conocé Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero de Software Full-Stack en Nureva in Canada está en una compensación total anual de CA$95,120. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Nureva para el puesto de Ingeniero de Software Full-Stack in Canada es CA$73,612.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Nureva

Empresas Relacionadas

  • Intuit
  • Pinterest
  • Google
  • Uber
  • Stripe
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos