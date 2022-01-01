Novartis Salarios

Directorio de Empresas
El salario de Novartis va desde $2,460 en compensación total por año para un Contador en el rango bajo hasta $540,000 para un Desarrollo de Negocios en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Novartis. Última actualización: 10/23/2025

Científico de Datos
Median $150K
Analista de Datos
Median $10.1K
Ingeniero de Software
Median $125K

Gerente de Ciencia de Datos
Median $31.5K
Desarrollo de Negocios
Median $540K
Arquitecto de Soluciones
Median $79.4K
Ingeniero Mecánico
Median $100K
Contador
$2.5K
Asistente Administrativo
$14.7K
Ingeniero Biomédico
$229K
Operaciones de Negocios
$24.4K
Gerente de Operaciones de Negocios
$269K
Analista de Negocios
$75.3K
Atención al Cliente
$79.6K
Analista Financiero
$122K
Recursos Humanos
$167K
Information Technologist (IT)
$94.7K
Consultor de Gestión
$281K
Operaciones de Marketing
$26.8K
Gerente de Diseño de Producto
$64.3K
Gerente de Producto
$94.7K
Gerente de Programa
$125K
Gerente de Proyecto
$24.9K
Ventas
$101K
Cybersecurity Analyst
$197K
Gerente de Ingeniería de Software
$163K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Novartis es Desarrollo de Negocios con una compensación total anual de $540,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Novartis es $97,354.

Otros Recursos