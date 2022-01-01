Directorio de Empresas
Notion
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa

Notion Salarios

El salario de Notion va desde $69,964 en compensación total por año para un Recursos Humanos en el rango bajo hasta $531,500 para un Ingeniero de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Notion. Última actualización: 10/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ingeniero de Software
L1 $231K
L3 $382K
L4 $532K

Ingeniero de Software Full-Stack

Científico de Datos
Median $186K
Diseñador de Producto
Median $440K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Gerente de Producto
Median $395K
Ventas
Median $230K
Contador
$90.5K
Gerente de Operaciones de Negocios
$226K
Analista de Negocios
$196K
Go-To-Market Engineer
$289K
Recursos Humanos
$70K
Marketing
$175K
Gerente de Programa
$187K
Reclutador
$209K
Gerente de Ingeniería de Software
$128K
Compensación Total
$186K
Investigador UX
$170K
¿No encontrás tu puesto?

Buscá todos los sueldos en nuestra página de compensaciones o agregá tu sueldo para ayudar a desbloquear la página.


Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Notion, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

10 years post-termination exercise window.

¿Tenés alguna pregunta? Consultá con la comunidad.

Visitá la comunidad de Levels.fyi para conectarte con empleados de diferentes empresas, obtener consejos profesionales y mucho más.

¡Visitá ahora!

Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Notion es Ingeniero de Software at the L4 level con una compensación total anual de $531,500. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Notion es $202,475.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Notion

Empresas Relacionadas

  • Machine Zone
  • Chime
  • MOSAIC Technologies Group
  • Cruise
  • Stripe
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos