NortonLifeLock Salarios

El salario de NortonLifeLock va desde $21,883 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el rango bajo hasta $273,360 para un Gerente de Programa en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de NortonLifeLock . Última actualización: 10/23/2025