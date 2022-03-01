Directorio de Empresas
Northwestern University
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa

Northwestern University Salarios

El salario de Northwestern University va desde $32,401 en compensación total por año para un Operaciones de Atención al Cliente en el rango bajo hasta $502,500 para un Médico en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Northwestern University. Última actualización: 9/9/2025

$160K

Que te Paguen lo que Valés

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negociá tu salario o tu CV revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Median $80K

Ingeniero de Software Full-Stack

Científico de Investigación

Científico de Datos
Median $62K
Ingeniero Mecánico
Median $40K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Atención al Cliente
Median $33.3K
Ingeniero de Materiales
Median $45K
Gerente de Proyecto
Median $80K
Ingeniero Biomédico
$58.1K
Analista de Negocios
$101K
Desarrollo de Negocios
$83.7K
Operaciones de Atención al Cliente
$32.4K
Analista de Datos
$74.4K
Tecnólogo de la Información (TI)
$85.6K
Médico
$503K
Gerente de Producto
$89.6K
Investigador UX
$140K
¿No encontrás tu puesto?

Buscá todos los sueldos en nuestra página de compensaciones o agregá tu sueldo para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Northwestern University es Médico at the Common Range Average level con una compensación total anual de $502,500. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Northwestern University es $80,000.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Northwestern University

Empresas Relacionadas

  • The University of Texas at Austin
  • University of California, San Francisco
  • Cornell University
  • Fullstack Academy
  • Georgia Tech
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos