Directorio de Empresas
Nortal
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa

Nortal Salarios

El salario de Nortal va desde $38,904 en compensación total por año para un Reclutador en el rango bajo hasta $121,605 para un Recursos Humanos en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Nortal. Última actualización: 9/9/2025

$160K

Que te Paguen lo que Valés

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negociá tu salario o tu CV revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Median $78K
Científico de Datos
$77.3K
Recursos Humanos
$122K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Gerente de Proyecto
$41.3K
Reclutador
$38.9K
Arquitecto de Soluciones
$81.9K
¿No encontrás tu puesto?

Buscá todos los sueldos en nuestra página de compensaciones o agregá tu sueldo para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at Nortal is Recursos Humanos at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $121,605. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Nortal is $77,644.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Nortal

Empresas Relacionadas

  • TrustArc
  • Accela
  • Axoni
  • Paxos
  • Evisort
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos