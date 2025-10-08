Directorio de Empresas
Noon
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Ingeniero de Software Backend

  • United Arab Emirates

Noon Ingeniero de Software Backend Salarios en United Arab Emirates

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software Backend in United Arab Emirates en Noon totaliza AED 276K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Noon. Última actualización: 10/8/2025

Paquete Mediano
company icon
Noon
Software Engineer
Dubai, DU, United Arab Emirates
Total por año
AED 276K
Nivel
SDE 2
Base
AED 276K
Stock (/yr)
AED 0
Bono
AED 0
Años en la empresa
2 Años
Años de exp.
4 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Noon?

AED 588K

Que te Paguen lo que Valés

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de AED 110K+ (a veces AED 1.1M+). Negociá tu salario o tu CV revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Submisiones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Trabajos Disponibles

Contribuir

Recibí Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscribite a Ingeniero de Software ofertas verificadas.Vas a recibir el desglose de los detalles de compensación por email. Conocé Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero de Software Backend en Noon in United Arab Emirates está en una compensación total anual de AED 408,034. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Noon para el puesto de Ingeniero de Software Backend in United Arab Emirates es AED 300,073.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Noon

Empresas Relacionadas

  • Houzz
  • Vinted
  • Jane
  • Meituan
  • Swiggy
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos