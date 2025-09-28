Directorio de Empresas
Nikola Motor
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Ingeniero Mecánico

  • Todos los Salarios de Ingeniero Mecánico

Nikola Motor Ingeniero Mecánico Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero Mecánico in United States en Nikola Motor totaliza $140K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Nikola Motor. Última actualización: 9/28/2025

Paquete Mediano
company icon
Nikola Motor
Mechanical Engineer
Phoenix, AZ
Total por año
$140K
Nivel
Senior
Base
$140K
Stock (/yr)
$0
Bono
$0
Años en la empresa
2 Años
Años de exp.
8 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Nikola Motor?

$160K

Que te Paguen lo que Valés

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negociá tu salario o tu CV revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Submisiones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Trabajos Disponibles

Contribuir

Recibí Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscribite a Ingeniero Mecánico ofertas verificadas.Vas a recibir el desglose de los detalles de compensación por email. Conocé Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Ingeniero Mecánico en Nikola Motor in United States está en una compensación total anual de $185,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Nikola Motor para el puesto de Ingeniero Mecánico in United States es $140,000.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Nikola Motor

Empresas Relacionadas

  • Tenneco
  • Berkshire Hathaway
  • Capital One
  • Red Hat
  • Macy's
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos