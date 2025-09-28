Directorio de Empresas
Nielsen
Nielsen Gerente de Producto Salarios

La compensación de Gerente de Producto in United States en Nielsen va desde $173K por year para Senior Product Manager hasta $189K por year para Director. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $174K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Nielsen. Última actualización: 9/28/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
Product Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Manager
$173K
$155K
$0
$17.5K
Director
$189K
$164K
$0
$24.6K
Senior Director
$ --
$ --
$ --
$ --
Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
¿Cuáles son los niveles profesionales en Nielsen?

Preguntas Frecuentes

The highest paying salary package reported for a Gerente de Producto at Nielsen in United States sits at a yearly total compensation of $195,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Nielsen for the Gerente de Producto role in United States is $171,000.

