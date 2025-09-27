Directorio de Empresas
Nexturn Operaciones de Marketing Salarios

La compensación total promedio de Operaciones de Marketing in United Arab Emirates en Nexturn va desde AED 81.6K hasta AED 111K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Nexturn. Última actualización: 9/27/2025

Compensación Total Promedio

AED 87.4K - AED 106K
United Arab Emirates
Rango Común
Rango Posible
AED 81.6KAED 87.4KAED 106KAED 111K
Rango Común
Rango Posible

AED 588K

¿Cuáles son los niveles profesionales en Nexturn?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Operaciones de Marketing en Nexturn in United Arab Emirates está en una compensación total anual de AED 111,366. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Nexturn para el puesto de Operaciones de Marketing in United Arab Emirates es AED 81,604.

