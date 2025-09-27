Directorio de Empresas
NextRoll
  • Salarios
  • Ingeniero de Software

  • Todos los Salarios de Ingeniero de Software

NextRoll Ingeniero de Software Salarios

La compensación de Ingeniero de Software in United States en NextRoll va desde $155K por year para EIC2 hasta $190K por year para EIC3. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $180K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de NextRoll. Última actualización: 9/27/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
EIC1
Junior Software Engineer(Nivel de Entrada)
$ --
$ --
$ --
$ --
EIC2
Software Engineer
$155K
$155K
$0
$0
EIC3
Senior Software Engineer
$190K
$185K
$4.3K
$0
EIC4
Staff Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
Salarios de Pasantías

¿Cuáles son los niveles profesionales en NextRoll?

Preguntas Frecuentes

La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez NextRoll pour le poste Ingeniero de Software in United States est de $180,000.

