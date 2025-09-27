Directorio de Empresas
Next Insurance
¿Trabajás Acá? Reclamá Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Recursos Humanos

  • Todos los Salarios de Recursos Humanos

Next Insurance Recursos Humanos Salarios

La compensación total promedio de Recursos Humanos in Israel en Next Insurance va desde ₪290K hasta ₪423K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Next Insurance. Última actualización: 9/27/2025

Compensación Total Promedio

₪333K - ₪380K
Israel
Rango Común
Rango Posible
₪290K₪333K₪380K₪423K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 2 más Recursos Humanos envíos en Next Insurance para desbloquear!

Invitá a tus amigos y comunidad para que agreguen salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores conocimientos para quienes buscan trabajo como vos y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario

₪562K

Que te Paguen lo que Valés

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de ₪105K+ (a veces ₪1.05M+). Negociá tu salario o tu CV revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.


Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Next Insurance, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Recibí Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscribite a Recursos Humanos ofertas verificadas.Vas a recibir el desglose de los detalles de compensación por email. Conocé Más

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

Next Insurance in IsraelRecursos Humanos最高薪酬方案，年度總薪酬為₪422,799。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
Next InsuranceRecursos Humanos職位 in Israel年度總薪酬中位數為₪290,226。

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Next Insurance

Empresas Relacionadas

  • Flexport
  • Ripple
  • Exabeam
  • Gem
  • Embark Trucks
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos