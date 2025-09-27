Directorio de Empresas
Next Insurance
  • Salarios
  • Analista Financiero

  • Todos los Salarios de Analista Financiero

Next Insurance Analista Financiero Salarios

El paquete de compensación mediano de Analista Financiero in United States en Next Insurance totaliza $141K por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Next Insurance. Última actualización: 9/27/2025

Paquete Mediano
company icon
Next Insurance
Financial Analyst
Palo Alto, CA
Total por año
$141K
Nivel
hidden
Base
$140K
Stock (/yr)
$0
Bono
$1.3K
Años en la empresa
0-1 Años
Años de exp.
2-4 Años
¿Cuáles son los niveles profesionales en Next Insurance?

$160K

Últimas Submisiones de Salarios
Cronograma de Adquisición

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Next Insurance, Otorgamiento de acciones/participación accionaria están sujetos a un cronograma de adquisición de 4 años:

  • 25% se adquiere en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquiere en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquiere en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Analista Financiero en Next Insurance in United States está en una compensación total anual de $145,193. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Next Insurance para el puesto de Analista Financiero in United States es $142,500.

