Newgen Software Salarios

El salario de Newgen Software va desde $8,425 en compensación total por año para un Diseñador de Producto en el rango bajo hasta $30,571 para un Gerente de Producto en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Newgen Software. Última actualización: 9/16/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $12.6K

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Analista de Negocios
$16K
Científico de Datos
$13.8K

Diseñador de Producto
$8.4K
Gerente de Producto
$30.6K
The highest paying role reported at Newgen Software is Gerente de Producto at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $30,571. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Newgen Software is $13,824.

