Newfold Digital Salarios

El salario de Newfold Digital va desde $19,127 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el rango bajo hasta $171,353 para un Arquitecto de Soluciones en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Newfold Digital. Última actualización: 9/16/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $19.1K

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software de Control de Calidad (QA)

Gerente de Ingeniería de Software
Median $50.8K
Analista de Datos
$83.3K

Tecnólogo de la Información (TI)
$109K
Gerente de Producto
$55.9K
Gerente de Proyecto
$53.8K
Ventas
$63.7K
Analista de Ciberseguridad
$132K
Arquitecto de Soluciones
$171K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Newfold Digital es Arquitecto de Soluciones at the Common Range Average level con una compensación total anual de $171,353. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Newfold Digital es $63,700.

