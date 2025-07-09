Directorio de Empresas
New Jersey Institute of Technology
New Jersey Institute of Technology Salarios

El salario de New Jersey Institute of Technology va desde $31,044 en compensación total por año para un Asistente Administrativo en el rango bajo hasta $135,320 para un Gerente de Programa en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de New Jersey Institute of Technology. Última actualización: 9/16/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $83.2K
Asistente Administrativo
$31K
Analista de Datos
$42.4K

Gerente de Programa
$135K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en New Jersey Institute of Technology es Gerente de Programa at the Common Range Average level con una compensación total anual de $135,320. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en New Jersey Institute of Technology es $62,816.

