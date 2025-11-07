Directorio de Empresas
Netskope
Ingeniero de Software Nivel

Senior Staff Software Engineer

Niveles en Netskope

  1. Software Engineer 1MTS 1
  2. Software Engineer 2MTS 2
  3. Software Engineer 3MTS 3
Promedio Anual Compensación Total
$284,243
Salario Base
$217,625
Acciones ()
$45,780
Bono
$20,838
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Últimos Salarios Enviados
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
