Nepal Telecom Ingeniero de Software Salarios

La compensación total promedio de Ingeniero de Software in Nepal en Nepal Telecom va desde NPR 1.28M hasta NPR 1.75M por year. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Nepal Telecom. Última actualización: 12/7/2025

Compensación Total Promedio $9.9K - $11.7K Nepal Rango Común Rango Posible $9.1K $9.9K $11.7K $12.4K Rango Común Rango Posible

