Neogrid Salarios

El salario de Neogrid va desde $10,643 en compensación total por año para un Analista de Datos en el rango bajo hasta $44,980 para un Gerente de Producto en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Neogrid. Última actualización: 9/15/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $14.6K

Ingeniero de Software Full-Stack

Analista de Datos
$10.6K
Gerente de Producto
$45K

Gerente de Programa
$26.8K
Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at Neogrid is Gerente de Producto at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $44,980. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Neogrid is $20,658.

Otros Recursos