Nearpod
Nearpod Salarios

El salario de Nearpod va desde $83,300 en compensación total por año para un Atención al Cliente en el rango bajo hasta $163,710 para un Ingeniero de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Nearpod. Última actualización: 9/9/2025

$160K

Atención al Cliente
$83.3K
Científico de Datos
$131K
Ingeniero de Software
$164K

Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en Nearpod es Ingeniero de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $163,710. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Nearpod es $130,650.

