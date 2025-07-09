Directorio de Empresas
NDA Salarios

El salario de NDA va desde $11,637 en compensación total por año para un Diseñador de Producto en el rango bajo hasta $125,372 para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de NDA. Última actualización: 9/8/2025

$160K

Analista de Negocios
$56K
Analista de Datos
$16.4K
Recursos Humanos
$20.5K

Tecnólogo de la Información (TI)
$13.7K
Marketing
$82.5K
Diseñador de Producto
$11.6K
Gerente de Producto
$54.8K
Gerente de Proyecto
$50.3K
Ventas
$17.8K
Ingeniero de Software
$22.3K

Ingeniero de Software Backend

Gerente de Ingeniería de Software
$125K
Arquitecto de Soluciones
$89.6K
Preguntas Frecuentes

El puesto con mayor remuneración reportado en NDA es Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $125,372. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en NDA es $36,300.

