La compensación de Ingeniero de Software in United States en NCR va desde $93.4K por year para Grade 9 hasta $169K por year para Grade 13. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $100K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de NCR. Última actualización: 9/25/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
Grade 9
$93.4K
$92.4K
$833
$167
Grade 10
$121K
$103K
$18.1K
$50
Grade 11
$126K
$120K
$500
$6K
Grade 12
$150K
$143K
$2.1K
$4.9K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
