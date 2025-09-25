Directorio de Empresas
NCR
  • Salarios
  • Diseñador de Producto

  • Todos los Salarios de Diseñador de Producto

NCR Diseñador de Producto Salarios

La compensación de Diseñador de Producto in United States en NCR va desde $93.5K por year para Grade 9 hasta $140K por year para Grade 11. El paquete de compensación year mediano in United States totaliza $133K. Ver el desglose de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de NCR. Última actualización: 9/25/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bonus
Grade 9
Product Designer I
$93.5K
$92.7K
$0
$833
Grade 10
Product Designer II
$115K
$102K
$13.3K
$0
Grade 11
Product DesignerIII
$140K
$136K
$0
$3.9K
Grade 12
Product Designer IV
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Últimas Submisiones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
¿Cuáles son los niveles profesionales en NCR?

Títulos Incluidos

Diseñador UX

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Diseñador de Producto en NCR in United States está en una compensación total anual de $185,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en NCR para el puesto de Diseñador de Producto in United States es $100,000.

Otros Recursos